Em reapresentação, Daniel Alves treina separado no Barcelona

Após dois dias de folga, o elenco do Barcelona se reapresentou nesta quinta-feira, dando início aos trabalhos de preparação para o duelo com o Athletic Bilbao, domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. E a principal ausência da atividade foi a do lateral-direito Daniel Alves.

O jogador brasileiro treinou separado dos demais companheiros, ao lado do compatriota Douglas, que continua em recuperação de lesão muscular e não terá condições de atuar no Estádio San Mamés no próximo fim de semana.

Já o argentino Lionel Messi treinou normalmente após ser poupado da atividade de segunda-feira, assim como o brasileiro Neymar, que nesta quinta-feira comemora o seu aniversário de 23 anos. E a atividade foi reforçada por Munir, Sandro, Adama, Halilovic, Cámara e Samper, jogadores do time B.

Com a vitória de quarta-feira do Real Madrid sobre o Sevilla por 2 a 1, na última quarta-feira, o Barcelona está agora quatro pontos atrás do rival e líder do Campeonato Espanhol. Por isso, o time catalão não pode tropeçar diante do Athletic Bilbao para não correr o risco de se distanciar da luta pelo título nacional.