Em reapresentação do Corinthians, reservas vencem time sub-23 em jogo-treino

Na reapresentação do Corinthians, após o empate com o Vasco, os reservas do time paulista derrotaram a equipe sub-23 por 2 a 0, na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. Os gols da atividade foram marcados por Regis e Janderson.

O técnico Fábio Carille escalou a equipe com Walter; Roni, João Victor, Caetano e Danilo Avelar; Gabriel, Ramiro e Sornoza; Régis, Clayson e Boselli.

No decorrer do jogo-treino, o técnico sacou Danilo Avelar, Ramiro e Clayson. Lucas Piton, Fabrício Oya e Janderson entraram no jogo.No primeiro gol, Clayson cruzou para Régis escorar de cabeça, ainda no primeiro tempo. No segundo, Janderson entrou na partida para decidir. O lateral-esquerdo Lucas Piton levantou na área e Janderson não teve dificuldades para completar para as redes.

O jogo-treino contou com dois tempos de apenas 30 minutos. Mas serviu para Carille fazer testes e observações. Além disso, deu ritmo de jogo a Avelar e Gabriel, que voltam de lesão.

Aqueles que foram titulares contra o Vasco foram preservados nesta manhã em razão do desgaste do jogo e também da viagem, uma vez que a partida foi disputada na Arena Amazônia, em Manaus, no sábado à noite, pela terceira rodada do Brasileirão.

Os jogadores do Corinthians voltam aos trabalhos na manhã desta terça. Será quando Carille começará a esboçar a equipe que enfrentará o Grêmio no sábado, na Arena Corinthians, pela quarta rodada.