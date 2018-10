Em reapresentação, Grêmio faz coletivo dos reservas com presença de André

Um dia após derrotar o Atlético Tucumán por 4 a 0, se classificando às semifinais da Copa Libertadores, o Grêmio retomou a sua rotina de treinamentos, no CT Luiz Carvalho, visando o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, o duelo com o Bahia, sábado, em Porto Alegre. E o trabalho desta quarta-feira foi importante para o técnico Renato Gaúcho observar jogadores que se recuperaram recentemente de lesões.

O elenco gremista foi dividido em duas partes. Os titulares na partida de terça-feira apenas realizaram trabalhos regenerativos na academia do CT, enquanto os demais participaram de um coletivo que também contou com a presença dos atletas do Grupo de Transição, o time B.

Entre os atletas que treinaram, estavam Michel, André e Marinho, todos eles recuperados recentemente de lesões. André, inclusive, ainda não havia trabalhado com bola desde que tinha se contundido no Gre-Nal, realizado em 9 de setembro, e agora volta a ser opção para Renato.

O elenco do Grêmio volta a treinar no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira, às 15h30, em mais uma etapa da preparação para o duelo com o Bahia. Renato ainda não deu pistas sobre qual formação utilizará, mas a tendência é que o treinador escale os titulares, pois o time não terá compromissos no meio de semana seguinte.

Em boa fase no Brasileirão, com três vitórias consecutivas, o Grêmio ocupa o quarto lugar, com 50 pontos, a três dos líderes Palmeiras e Internacional.