Em reapresentação, Gustavo faz seu primeiro treino com elenco do Internacional

Depois do empate sem gols contra o Deportes Tolima, na última quarta-feira, na Colômbia, pela rodada de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores, os jogadores do Internacional voltaram a Porto Alegre na quinta, ganharam folga na sexta e se reapresentaram neste sábado para iniciar a preparação para o duelo que valerá vaga na fase de grupos da competição continental. E o treino no CT Parque Gigante teve uma novidade: o centroavante Gustavo.

Anunciado como reforço do clube na última terça-feira, o jogador contratado junto ao Corinthians desembarcou na capital gaúcha na quinta e neste sábado teve o primeiro contato com os companheiros e o técnico argentino Eduardo Coudet na atividade que foi toda aberta à imprensa.

A apresentação ainda não foi feita, mas a tendência é que Gustavo tenha condições de fazer a sua estreia no próximo dia 29 contra o Caxias, em Caxias do Sul (RS), pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

O centroavante defendeu o Corinthians na segunda fase preliminar da Libertadores - o time paulista foi eliminado pelo Guaraní, do Paraguai - e só será inscrito na competição continental se o Internacional passar pelo Deportes Tolima e avançar à fase de grupos, onde duelará contra o rival Grêmio, o chileno Universidad Católica e o colombiano América de Cali.

Quem não participou do treinamento deste sábado foi o lateral-esquerdo Moisés, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo. O jogador, que nem viajou para a Colômbia, será avaliado diariamente até o confronto de quarta-feira no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.