Em reapresentação, Inter tem retorno de Sasha; Vitinho vira dúvida

Depois de sofrer a virada diante do Atlético-PR, no domingo, o Internacional retomou rapidamente os trabalhos. Na tarde desta segunda-feira, o elenco voltou a treinar, após a viagem de Curitiba para Porto Alegre. E o técnico Celso Roth contou com boas e más notícias.

A melhor é o retorno do meia-atacante Eduardo Sasha, totalmente recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo. Ele treinou normalmente nesta tarde e virou opção para o Celso Roth para escalar a equipe nesta quinta, diante do Vitória, no Beira-Rio. Outro reforço é o meia Fabinho, que cumpriu suspensão no domingo e está de volta ao time.

Entre as notícias ruins, o atacante Ariel foi vetado do jogo por causa de uma lesão na panturrilha direita. Já Vitinho, também atacante, virou dúvida em razão de dores no pé direito. Ele reclamou do desconforto durante o treino desta segunda e deve ser reavaliado nesta terça.

O goleiro Danilo Fernandes foi poupado na atividade, mas não preocupa a comissão técnica. Já o zagueiro Artur é desfalque certo, por suspensão. Celso Roth terá as atividades desta terça e quarta para definir o substituto do defensor.