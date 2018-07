Em reapresentação, Jefferson revela meta de 500 jogos pelo Botafogo

O goleiro Jefferson se reapresentou ao Botafogo nesta segunda-feira prometendo empenho para ajudar o clube a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro e revelou ter uma meta pessoal de defender o clube por pelo menos 500 jogos - o goleiro já atuou por 369 partidas na equipe carioca. Essa foi a maneira que o jogador encontrou para mostrar que sempre pensou em permanecer na equipe, apesar de reclamar salários atrasados e de ter sido procurado pelo Santos.

"Sempre tive a intenção de ficar no Botafogo, fazer história no clube, conquistar títulos. Tenho uma meta de 500 jogos, é uma meta pessoal minha. É o clube pelo qual tenho total carinho, e em nenhum momento eu disse que sairia", afirmou Jefferson em entrevista coletiva.

O jogador, que não havia se reapresentado com o restante do grupo na quinta-feira, fez exames médicos pela manhã e disse estar pronto para a disputa da Série B. "Nunca abandonei o Botafogo. Neste momento, que o clube mais precisa, é preciso ser grato. Não importa se é Série B ou A, é o Botafogo. O torcedor vai estar com a gente. O Botafogo é grande, vai estar somente de passagem pela Série B", disse o goleiro.