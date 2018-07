Em 'recondicionamento', Róger Guedes treina sozinho no Palmeiras

O atacante Róger Guedes já está realizando nesta semana um programa de treinamento especial, separado do elenco do Palmeiras, para se recuperar física e tecnicamente. Na segunda-feira, ele treinou apenas na Academia de Futebol. Nesta terça-feira, ele realizou atividades em um campo de futebol society, perto do campo de areia. As atividades acontecem no mesmo horário do treino normal.

Na semana passada, ele foi cobrado pelo elenco e pela diretoria por falta de comprometimento. Por isso, o período afastado de treinos. O diretor de futebol Alexandre Mattos minimizou o afastamento.

“Está treinando, normal. Não tem nada fora. O que tem é um direcionamento de coisas que ele precisa resgatar e também melhorar no recondicionamento físico que está fazendo. Utilizar ou não depende do Alberto Valentim ou de qualquer treinador que estiver no futuro. Tem contrato com o Palmeiras, é um ativo, a gente gosta muito dele, é um jogador, é importante. Está treinando, não foi afastado, não foi multado nem nada. Ele tem de fazer um recondicionamento que está sendo feito – afirmou o diretor de futebol Alexandre Mattos.

O atacante foi contratado pelo Palmeiras em abril do ano passado. O atleta recebeu aumento em janeiro deste ano depois de ser alvo de clubes da Europa. Seu contrato com o Palmeiras vai até março de 2021.