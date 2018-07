Em recuperação, Agüero espera voltar ao City no dia 19

O prognóstico foi confirmado pelo técnico Roberto Mancini. "Sergio não estará disponível por pelo menos mais uma semana", registrou o treinador. "Ele deve disputar a partida contra o Fulham, mas não vamos arriscá-lo no jogo contra o Arsenal. Ele deverá estar pronto na próxima semana".

Assim, Agüero só deverá voltar ao City no dia 19, em rodada do Campeonato Inglês. O argentino, de 24 anos, é o artilheiro do time na temporada, com 10 gols. E se machucou durante a vitória sobre o Stoke City por 3 a 0, no dia 1º.

O atacante era a esperança do time de Manchester para encerrar um tabu de 37 anos sem vencer o Arsenal. "Queremos pôr fim a esta série, mas será muito difícil porque o Arsenal tem um bom time", projetou Mancini.

Se não pode contar com Agüero, o treinador pelo menos poderá escalar o lateral-esquerdo Aleksandar Kolarov na partida deste domingo. O defensor estará à disposição da comissão técnica após ficar afastado por um mês, por causa de lesão.