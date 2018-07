Em recuperação após cirurgia, volante Alison faz treino físico no Santos O volante Alison iniciou nesta quarta-feira mais uma etapa do processo de recuperação da cirurgia no joelho direito, realizada em setembro. Nesta manhã, o jogador voltou a correr no gramado do CT Rei Pelé, mas ainda vai precisar de um longo período para voltar a ficar à disposição do técnico Muricy Ramalho.