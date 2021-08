Em recuperação após implante de desfibrilador cardíaco, Eriksen se apresenta no CT da Internazionale

O meia dinamarquês Christian Eriksen se apresentou nesta quarta-feira no centro de treinamento da Internazionale, em Milão, onde encontrou os companheiros e, de acordo com a equipe médica que o acompanha, seguirá com o processo de recuperação após ter perdido a consciência em campo durante a estreia da Dinamarca na Eurocopa contra a Finlândia, há pouco menos de um mês.

De acordo com um comunicado oficial emitido pelo clube italiano, o jogador está em "ótimas condições psicológicas e físicas". "Eriksen seguirá um programa de recuperação proposto por médicos dinamarqueses em Copenhague, que coordenaram a evolução clínica dele e sempre se mantiveram em contato com o corpo médico da Inter", indicou a nota.

Em junho, o meia, de 29 anos, desmaiou quando ia dominar a bola em um início de ataque seleção da Dinamarca durante jogo contra a Finlândia, pela primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa.

O rápido atendimento médico, no próprio gramado, após 15 minutos de uma parada cardíaca sofrida pelo jogador, foi crucial para que Eriksen sobrevivesse. Após estabilizado, o dinamarquês foi encaminhado para um hospital em Copenhague.

O meia da Internazionale teve colocado no coração um aparelho cardioversor desfibrilador implantável (CDI). As regras da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), contudo, proíbem que jogadores utilizem tal aparato nas competições locais, o que não acontece em outros campeonatos.