Em recuperação, Bahia pega Fluminense e tenta se consolidar fora da degola

Em recuperação no Campeonato Brasileiro, em que não perde há seis jogos e ganhou embalo após a goleada sobre o Vitória e o empate no último lance com o Atlético Mineiro, o Bahia tenta se consolidar fora da zona de rebaixamento. Um passo importante para que isso aconteça é vencer o Fluminense no Maracanã, neste domingo, às 19 horas, em duelo válido pela 17.ª rodada.

A equipe ainda não perdeu neste período pós-Copa do Mundo. Foram três empates e uma vitória em quatro jogos, incluindo a igualdade com o Palmeiras, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ainda há um jogo por fazer, da 15.ª rodada, contra o Ceará, que foi adiado para o dia 29.

Contratado e já regularizado pelo Bahia, o lateral-esquerdo Paulinho, que veio do São Bento e assinou vínculo com o novo clube até agosto de 2021, se colocou à disposição para já fazer sua estreia. "Eu estou preparado. Já estava em atividade, já joguei no final da semana passada e também estava treinando. Estou à disposição. Vou jogar os 90 minutos se precisar", disse ao programa da rádio oficial do Bahia.

O jogador tem grandes chances de atuar, já que o titular Mena negocia sua ida ao Racing, da Argentina, e Leo, substituto natural, está fora por questões contratuais, já que pertence ao Fluminense.

O meia Marco Antônio, que levou uma pancada no pé contra o Palmeiras, fez tratamento no departamento médico e é dúvida para o duelo. Já o goleiro Douglas, o lateral Nino e o atacante Kayke treinaram à parte nas últimas atividades e seguem fora de combate.

Um dos pilares do meio-campo, Gregore destacou a evolução da equipe nas últimas partidas e vê com bons olhos um eventual empate com o rival carioca. "A gente vai com a proposta de vencer o jogo, de evoluir nosso padrão de jogo, que a gente vem crescendo nos últimos jogos. A gente sabe que, no Brasileiro, precisa pontuar a cada partida. A gente vai para vencer, mas na cabeça que a gente precisa pontuar", falou o volante.