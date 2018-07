Em recuperação, Bill garante que jogará final do Carioca pelo Botafogo Artilheiro do Botafogo na temporada, Bill garantiu nesta terça-feira que não será problema para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, no próximo domingo, no Maracanã, diante do Vasco. O jogador ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas prometeu que não será problema para o clássico do fim de semana.