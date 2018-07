Em recuperação, Daniel Alves volta a treinar no time do Barcelona

O lateral Daniel Alves ainda não foi totalmente liberado pelo departamento médico do Barcelona, mas já retomou as atividades com o grupo nesta segunda-feira. O brasileiro se recupera de dores no joelho esquerdo e tem boas chances de voltar ao time no fim de semana.

Por conta das dores, Alves desfalcou o time catalão na vitória sobre Athletic Bilbao no sábado. Mas mostrou evolução no trabalho específico que fez no domingo para se recuperar do problema no joelho. Assim, deve ser poupado na estreia da equipe na Liga dos Campeões, quarta, contra o APOEL, do Chipre.

Seu retorno deve acontecer na partida contra o Levante, lanterna do Campeonato Espanhol, no domingo. Será seu 300º jogo com a camisa do time catalão.

Além de Alves, o zagueiro Thomas Vermaelen participou das atividades desta segunda. Recém-contratado, o belga ainda não pôde fazer sua estreia pelo Barcelona em razão de dores musculares.