Em recuperação, Daniel volta a treinar no Botafogo Após a derrota na noite anterior para o Ceará, apenas os reservas do Botafogo foram treinar nesta quinta-feira no campo anexo do Engenhão. Uma das novidades da atividade foi o retorno do meia Daniel, que havia desfalcado o time por causa de um edema na coxa esquerda. Ele fez um trabalho físico e não treinou com bola, mas a expectativa é que tenha condições de enfrentar o Santos no domingo.