Em recuperação de cirurgia, Sassá é liberado para trabalho físico

O atacante Sassá foi liberado nesta segunda-feira para iniciar o processo de preparação física no Cruzeiro. O jogador passou por cirurgia no joelho esquerdo em 5 de julho e ainda não tem prazo para retornar aos gramados.

O médico do clube, Sérgio Campolina, informou que a recuperação de Sassá está dentro dos prognósticos iniciais. "Ele está completando sete semanas da cirurgia de uma lesão no joelho esquerdo. Felizmente ele conseguiu apresentar evolução em seus parâmetros físicos, fisioterápicos e clínicos", informou.

Apesar da boa recuperação, Campolina evitou cravar uma data para o início do trabalho com bola. "Esse período de transição dele não será tão extenso, porque a fisioterapia já deu uma acelerada nessa parte de adaptação ao campo. Vejo mais como uma necessidade de melhora no condicionamento, porque ele naturalmente está aquém dos demais pelo período parado. Creio que em um prazo curto ele estará com o grupo", afirmou.

O fisioterapeuta Charles Costa explicou o trabalho que Sassá deverá realizar nos próximos dias. "Haverá o aumento de volume de carga e intensidade com a preparação física. Depois de algumas semanas ele será reinserido gradativamente às atividades com os demais atletas do grupo. Sassá é um atleta muito aplicado e possui um benefício genético que contribui para sua recuperação", acrescentou.

O Cruzeiro está em três competições no momento. Nos próximos dias, todas as atenções estão voltadas para o jogo de quarta-feira, no Mineirão, contra o Flamengo pela volta das oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, no Maracanã.

No Campeonato Brasileiro, o time mineiro ocupa a sétima colocação, com 30 pontos. Na Copa do Brasil, a equipe avançou à semifinal e agora terá pela frente o Palmeiras - o jogo de ida será dia 12 de setembro, em São Paulo, e a volta, dia 26, em Belo Horizonte.