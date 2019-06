Em recuperação de cirurgia, Willian volta a treinar com o elenco do Palmeiras

O Palmeiras voltou aos treinos na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, e contou com uma novidade no campo. O atacante Willian trabalhou pela primeira vez com o grupo e se aproxima da data de retorno aos gramados. Em recuperação de cirurgia no joelho direito, ele não atua desde novembro do ano passado.

Willian se machucou no lance do gol do título brasileiro, garantido com a vitória sobre o Vasco. O jogador teve lesões em dois ligamentos (cruzado e colateral medial) e precisou passar por um longo processo de recuperação. A expectativa do clube é que o atacante possa defender a equipe em julho, depois da pausa do calendário para a disputa da Copa América.

Além da presença do atacante, o trabalho na Academia de Futebol ficou marcado pela ausência do zagueiro Gustavo Gómez. O paraguaio se apresentou à seleção do seu país para a disputa da Copa América. O treino, fechado à imprensa, abriu a semana de trabalhos, já que na segunda-feira o time ganhou folga para se recuperar do desgaste na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Palmeiras será no sábado, no Allianz Parque, contra o Athletico-PR. Depois dessa partida, o time terá uma nova partida dentro de casa, na quinta-feira seguinte, quando vai receber o Avaí, também pelo Campeonato Brasileiro.