Em recuperação de lesão, Fagner desfalca o Corinthians contra o Inter nesta quinta

O Corinthians não terá o lateral-direito Fagner em sua despedida do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou fora do treino desta quarta-feira no CT Joaquim Grava para realizar tratamento em função de um estiramento no músculo adutor da coxa direita e nem foi relacionado para o duelo com o Internacional, nesta quinta, às 21h30, no Beira-Rio.

Fagner, assim, terá a sua vaga na defesa corintiana ocupada por Michel Macedo. E outra baixa do Corinthians para o jogo em Porto Alegre é o atacante Gustavo Mosquito. Assim, o time deve entrar em campo com: Cássio; Michel Macedo, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Mateus Vital, Cazares e Otero (Gabriel Pereira); Léo Natel.

No último treino realizado antes do duelo, os oito jogadores recém-promovidos das divisões de base voltaram a trabalhar com o restante do elenco. E dois deles, o meia Matheus Araújo e o atacante Cauê, foram relacionados para o confronto com o Inter.

Na preparação para o duelo, o técnico Vagner Mancini realizou um treinamento tático, seguido por um trabalho de jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

Com 50 pontos, o Corinthians ocupa o décimo lugar no Brasileirão e já está classificado à próxima edição da Copa Sul-Americana. Pode ganhar uma posição na rodada final ou perder até duas.