Em recuperação de lesão, Felipe Melo treina junto com o filho no sub-17 do Palmeiras

Em recuperação de lesão na coxa esquerda, o zagueiro e capitão do Palmeiras Felipe Melo teve nesta quarta-feira uma experiência muito diferente. Para avançar no processo de recondicionamento físico, o veterano de 37 anos integrou o trabalho do elenco sub-17 na Academia de Futebol e participou da atividade ao lado do filho, Linyker, que é lateral-direito da equipe.

Felipe Melo é um dos grandes incentivadores da carreira de Linyker e ficou feliz com a oportunidade de treinar com o garoto."Ver seu filho seguir os seus passos é a realização de um sonho. Sei que ainda há muita coisa pela frente… é o primeiro ano dele no Palmeiras, pelo sub-17, mas sem dúvida é um grande início. Eu me sinto muito honrado, feliz e com o coração muito grato a Deus por viver esse momento", disse o capitão.

Leia Também Alan Ruschel não viaja com a Chapecoense e se aproxima de acerto com o Cruzeiro

Linyker começou no futebol na cidade natal, Volta Redonda, e veio ao Palmeiras após passar por testes. O jogador ainda aguarda para poder estrear pela equipe, que terá compromisso no dia 10 de outubro, contra o América-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. "Trabalho muito na semana para isso, para também melhorar a parte técnica, física e mental. Ele (meu pai) me ajuda muito, me dá conselhos, cobra, assiste a jogos comigo, traz referências na posição… e atuar ao lado dele hoje foi viver um sonho. Ficará marcado para sempre", afirmou o garoto.

Em entrevista exclusiva ao Estadão em maio, Felipe Melo afirmou que vê bastante potencial em Linyker. "Ele tem uma força física muito grande. Eu vejo nele um potencial muito grande. Acho que precisa apurar a técnica, mas fisicamente a gente até brinca e chama ele de 'cavalo'. É como um trator, passa por cima. Pode se tornar um grande profissional", comentou o jogador na ocasião.