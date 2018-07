Em recuperação de lesão, Maicon volta a desfalcar o Grêmio

O volante Maicon voltará a desfalcar o Grêmio. Ainda em recuperação de uma tendinite no tendão de Aquiles, o jogador foi descartado pelo técnico Renato Gaúcho para o duelo desta quarta-feira com o Atlético Paranaense, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Com essa definição, a tendência é de que Renato repita a formação que perdeu para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro no último domingo, quando o time atuou com: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Além de Maicon, outros jogadores voltarão a desfalcar o Grêmio. Marcelo Oliveira, Bolaños e Leonardo Gomes até treinaram, mas seguem de fora do time, pois Renato quer avaliar a condição deles em um trabalho coletivo.

Com pouco tempo de preparação para o duelo, a comissão técnica priorizou a recuperação física dos titulares nesta terça-feira no CT Luiz Carvalho e exigiu mais dos reservas, que faziam um trabalho em campo reduzido quando a entrada da imprensa foi liberada, enquanto os titulares assistiam vídeos sobre o Atlético-PR.

Depois, quase todos foram ao campo para a realização de uma corrida leve, com exceção de Luan, Barrios e Edilson, que permaneceram na academia. Léo Moura, que ainda se recupera de lesão, correu em volta do campo e trabalhou com o fisioterapeuta do clube, mas segue de fora do time gremista.