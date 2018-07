Em recuperação de lesão na coxa, Modric volta a treinar no Real

Um dia depois da vitória sobre o Schalke 04 por 2 a 0, na Alemanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid teve uma outra boa notícia nesta quinta-feira. O meia Modric, em fase final de recuperação de uma grave lesão muscular, voltou a trabalhar com o grupo no treinamento comandado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Modric está afastado do futebol desde o fim de novembro, quando sofreu uma séria contusão na coxa esquerda durante uma partida da seleção croata. De lá para cá, foram quase três meses sem sequer trabalhar com bola, sequência que teve fim nesta quinta.

O retorno de Modric aos treinos, no entanto, não significa que ele esteja pronto para atuar. A ideia da comissão técnica do Real é que ele tenha condições de jogar em mais ou menos duas semanas. Assim, estaria em plena forma para encarar o Barcelona no Camp Nou, dia 22 de março, pelo Campeonato Espanhol.

Nesta quinta, ele fez uma atividade ao lado dos jogadores que não enfrentaram o Schalke 04, enquanto os titulares apenas participaram de um trabalho de regeneração. O zagueiro Sergio Ramos, o lateral Fabio Coentrão, o volante Khedira e o meia James Rodríguez, lesionados, deram continuidade à recuperação.