Em recuperação de lesão, Pará volta a treinar em campo no Flamengo

Dois dias depois de derrotar o Atlético-MG no Independência, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e iniciou os trabalhos visando o confronto diante do Bahia, quinta, no Maracanã, também pelo Campeonato Brasileiro. O grande destaque da atividade foi o lateral-direito Pará.

+ Barbieri comemora fim do jejum de vitórias do Flamengo contra o Atlético-MG

+ Flamengo supera o Atlético-MG e assume a liderança do Campeonato Brasileiro

Afastado das atividades há duas semanas, graças a um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, Pará trabalhou em campo pela primeira vez desde então. Ele realizou apenas uma corrida em volta do gramado, mas mostrou sinais de evolução na recuperação.

Outro que vive fase final de reabilitação após se contundir é o colombiano Berrío. Ainda sem atuar em 2018, graças a uma grave lesão no joelho esquerdo, sofrida ainda em outubro do ano passado, o atacante realizou um trabalho com bola nesta segunda e praticou algumas finalizações sob o comando do preparador físico Fábio Eiras.

Os problemas físicos do Flamengo não param por aí. Os zagueiros Réver e Juan e o atacante Geuvânio também se recuperam de contusões, fizeram tratamento nesta segunda-feira e deverão ser novamente desfalques diante do Bahia.