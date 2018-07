Em recuperação, Diego Cavalieri volta a desfalcar Flu Diego Cavalieri vai desfalcar o Fluminense mais uma vez. O titular do gol, vetado na partida contra o Sport devido a uma gastroenterite, não se recuperou ainda e ficou de fora dos treinos nas Laranjeiras pelo segundo dia consecutivo. Com isso, Klever deve começar a partida contra o Goiás, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana.