Em recuperação, Edílson e Gastón Fernández correm no treino do Grêmio

Derrotado pelo Deportes Iquique na última quarta-feira no Chile, em compromisso válido pela Copa Libertadores, o Grêmio retomou nesta sexta a sua rotina de treinamentos no CT Luiz Carvalho com uma atividade física e as presenças do lateral-direito Edílson e do meia argentino Gastón Fernández em campo.

O treino desta sexta-feira deu início aos trabalhos de preparação para a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro, em 14 de maio, quando o time vai receber o Botafogo em Porto Alegre. Mas o fim de semana será de folga para o elenco, que retomará a sua rotina de atividades na próxima segunda-feira.

Até lá, o técnico Renato Gaúcho espera contar com a liberação de jogadores que estão lesionados, casos de Edilson, Gastón Fernández, Bolaños e Maicon, que desfalcaram o Grêmio na partida no Chile. Edilson e Gata Fernández são os atletas em processo mais acelerado de recuperação, tanto que nesta sexta-feira correram no gramado sob orientação do fisioterapeuta Henrique Valente.

No início da próxima semana, eles serão reavaliados para que saibam quando terão condições de treinarem com bola. Já Maicon e Bolaños continuam realizando tratamento no departamento médico gremista, sem previsão de retorno ao time.

Nesta sexta-feira, os titulares no confronto pela Libertadores fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia, seguidos por corridas leves no gramado do CT. Já Marcelo Grohe trabalhou com os demais goleiros do elenco.