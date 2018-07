Em recuperação, Edu Dracena faz primeiro trabalho com bola

SANTOS - O zagueiro Edu Dracena deu nesta terça-feira um novo passo em seu processo de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, realizada em janeiro. O capitão do Santos realizou o primeiro trabalho com bola, depois de ter começado a fazer corridas no gramado do CT Rei Pelé no último sábado.

O defensor só voltará aos gramados após a Copa do Mundo e o contato com a bola serve também para animar o atleta, que convive com uma desgastante rotina diária de sete horas de fisioterapia. "A bola acaba tirando aquele peso de só ficar fazendo exercício. Ela ajuda a distrair e até a ficar mais divertido o trabalho", afirmou Edu Dracena, por meio do site oficial do Santos.

O atleta, entretanto, ressaltou a importância de não ter pressa para voltar aos gramados. "Não queremos sobrecarregar o joelho. Estamos fazendo um trabalho com tranquilidade, não vamos antecipar nenhuma etapa. É um momento de evolução e tudo é novidade agora", disse.

O fisioterapeuta do Santos, Avelino Buongermino, comemorou a evolução na recuperação de Edu Dracena. "Ele iniciou uma fase de transição. Tiramos do setor de fisioterapia e levamos para o campo, que é o habitat do jogador de futebol. A diferença é que agora ele vai trabalhar o sensório motor já visando o gesto esportivo. Estamos no terceiro dia dessa transição e os resultados estão bem satisfatórios", afirmou.

Por enquanto, o zagueiro está correndo por apenas 20 minutos no gramado, tempo que será aumentado de forma gradativa até que ele finalmente possa ser liberado para voltar a treinar ao lado dos companheiros de time.