Em recuperação, Edu Dracena faz trabalho físico no Santos

SANTOS - O zagueiro Edu Dracena deu nesta quarta-feira mais um passo no seu processo de recuperação de uma contusão no joelho esquerdo ao realizar um trabalho físico no gramado do CT Rei Pelé. Na atividade, o capitão do Santos foi acompanhado pelo fisioterapeuta Avelino Buongermino.

Apesar da realização de um trabalho físico, Edu Dracena segue fazendo sessões de fisioterapia no CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol) do Santos. Além disso, o jogador só deve ter condições de voltar a defender o clube no primeiro semestre de 2013.

Edu Dracena se contundiu no começo do empate do Santos por 0 a 0 com o Botafogo, no dia 18 de julho, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi disputado na Vila Belmiro.

No Santos desde 2010, Edu Dracena se tornou titular absoluto logo após a sua chegada e tem contrato com o clube até o final de 2015. Sem poder contar com ele, o técnico Muricy Ramalho costuma escalar Bruno Rodrigo ao lado de Durval na zaga do time da Vila Belmiro.