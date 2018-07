Em recuperação, Essien teme ficar fora do Mundial

O jogador do Chelsea, que não entra em campo desde dezembro, esperava retornar aos jogos antes do fim do Campeonato Inglês, mas uma série de atrasos em seu programa de recuperação deverá deixá-lo sem jogar até o fim da temporada.

"Não jogarei contra o Stoke e, para ser honesto, é possível que a minha temporada no Chelsea esteja no fim", lamentou o jogador, se referindo à partida do próximo domingo. "Ainda dependo das avaliações do departamento médico, mas parece cada vez mais improvável que eu entre em campo ainda nesta temporada".

Essien mostra maior preocupação com suas chances de disputar o Mundial. "Neste momento eu não sei [se poderá jogar]. Estou levando um dia de cada vez e, se eu tiver condições, com certeza vou jogar. Se não der, vou sentar no meu sofá e torcer pela seleção assim como os demais torcedores ganenses", afirmou o atleta, que não sabe quando terá sua situação definida pelos médicos.