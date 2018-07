Em recuperação física, Moisés corre no gramado pela 1ª vez no Palmeiras

O técnico Cuca encerrou neste sábado a preparação do Palmeiras para o jogo contra o Atlético-MG, no domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Mas o destaque do treino desta manhã não entrará em campo no fim de semana. O meia Moisés chamou a atenção ao correr no gramado pela primeira vez desde a cirurgia a qual foi submetido, em fevereiro.

Um dos destaques da campanha vitoriosa do Palmeiras no Brasileirão do ano passado, Moisés fez uma leve corrida no gramado da Academia de Futebol após fazer tratamento fisioterápico, no início da manhã.

O meia, aos poucos, está se recuperando da lesão que sofreu no joelho esquerdo, no início do Campeonato Paulista. No fim de fevereiro, ele precisou ser operado, com previsão de retorno aos gramados em seis meses. Portanto, Moisés deve levar mais dois meses para ter condições de jogar novamente.

Enquanto Moisés fazia sua primeira corrida desde a cirurgia, os demais jogadores faziam atividade técnica sob o comando do treinador Cuca. A sessão foi seguida pelo treino recreativo e por trabalho de cobranças de falta e pênaltis.

Cuca não confirmou a equipe titular do Palmeiras. Na sexta-feira, ele fez mistério e afirmou que tinha três dúvidas para o jogo: o meia Guerra, o atacante Dudu e o lateral Jean, todos por questões físicas.