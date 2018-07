Em recuperação, Fred treina com elenco do Fluminense

RIO - Nesta segunda-feira, o atacante Fred voltou a treinar junto com a equipe do Fluminense que está fazendo pré-temporada em Mangaratiba, após ter ficado fazendo atividades à parte do grupo por precaução médica. O jogador está passando por um processo de prevenção e reforço muscular com objetivo de evitar futuras lesões. O tratamento é essencial para que o atacante volte a jogar bem pelo Fluminense e pela seleção brasileira, já que é considerada praticamente certa a sua convocação para Copa do Mundo deste ano.

Fred sofreu uma lesão, em agosto do ano passado, que o deixou de fora de boa parte da campanha ruim do time carioca no Campeonato Brasileiro de 2013 e de alguns amistosos da seleção brasileira.

Devido ao histórico de lesões do jogador, a comissão técnica do clube trata a volta do Fred aos gramados com cautela visando recuperar sua parte física totalmente. Por isso, apesar do regresso aos treinos, o atacante ainda pode desfalcar a equipe tricolor na estreia do Campeonato Carioca, sábado, contra o Madureira, no estádio Moça Bonita, em Bangu.

Nos próximos dias, Fred pode receber mais um companheiro de ataque. Isso porque o Fluminense espera concretizar a contratação do atacante Walter, destaque do Goiás no ano passado. A diretoria negocia Walter com o Porto, clube que detém os direitos do jogador.