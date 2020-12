Em recuperação, Goiás encara Grêmio para tentar sair da lanterna

Em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro, o Goiás tem um duro confronto na tentativa de deixar a lanterna. Neste sábado, às 21h, recebe o Grêmio, na Serrinha, em Goiânia (GO), pela 25ª rodada. Para o duelo, Augusto César e Glauber Ramos, que estão à frente do time após a saída de Enderson Moreira, devem fazer apenas uma mudança na escalação.

O zagueiro Heron levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Com isso, Iago Mendonça deve ser o escolhido como substituto, sem alterar o esquema tático. Outros desfalques já eram conhecidos e seguem no departamento médico. O zagueiro Chico, o meia Daniel Bessa e os atacantes Douglas Baggio e Kaio.

Em uma de suas últimas partidas, quando venceu o clássico diante do Atlético-GO por 1 a 0, o Goiás teve o retorno do atacante Rafael Moura ao time titular. Foi dele, inclusive, o gol da vitória. O experiente atacante comentou que não viu dificuldades em atuar com Fernandão, outro centroavante, pois o esquema com alas permite isso.

"O Fernandão foi contratado e temos a oportunidade de jogar juntos porque mudou o esquema. Se fosse o esquema antigo, teríamos dificuldades. Mas agora jogando com os alas, que apoiam e cruzam bem, não tem problema nenhum. O Goiás ganha força, experiência, pois um sabe onde que o outro vai se posicionar. Tomara que a gente possa ser decisivo nos lances importantes porque o esquema de jogo favorece a gente", avaliou Rafael Moura, que voltará a formar dupla de ataque com Fernandão.

O time vem oscilando nas últimas rodadas. Além da vitória no clássico, teve triunfo sobre o Palmeiras e empate com o Fortaleza, porém houve derrotas para o líder São Paulo e para o próprio Grêmio (em jogo atrasado do primeiro turno). Com esses resultados, alcançou 19 pontos, ainda na 20ª e última posição, mas apenas a um ponto do Botafogo, 19º colocado, e a seis do Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento.