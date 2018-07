Em recuperação, Gum e Scarpa voltam a treinar com bola no Fluminense

Depois de vencer o Goiás por 3 a 0, na última quarta-feira à noite, no Maracanã, o Fluminense voltou a treinar na tarde desta quinta visando as semifinais do Campeonato Carioca, sábado, contra o Vasco, às 19 horas, no Maracanã. As principais novidades da atividade, porém, são dois jogadores que não estarão em campo no clássico decisivo.

O zagueiro Gum e o meia Gustavo Scarpa, que estão em processo final de recuperação de lesões, voltaram a treinar com bola no CT Pedro Antonio. Eles lutam para readquirir a condição física ideal e ainda não têm previsão de retorno aos gramados.

Gum se recuperou de uma fratura por estresse no quinto metatarso no pé direito, sofrida há pouco mais de dois meses, enquanto Scarpa, também no mês de fevereiro, lesionou o tornozelo direito em partida contra o Madureira, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, conquistado justamente pelo Fluminense.

O treino desta quinta-feira não foi aberto para entrevistas aos jogadores, mas o Fluminense divulgou um vídeo no qual Gum e Scarpa aparecem em uma atividade com bola. Deste mesmo treinamento participaram Henrique Dourado e o zagueiro Reginaldo, que também se recuperam de lesões.

O elenco tricolor fará o seu último treino para o duelo contra o Vasco na manhã desta sexta-feira, às 11 horas, novamente no CT Pedro Antonio.