Em recuperação, Gustavo Henrique e Sasha fazem trabalho a parte no Santos

Em recuperação de problemas físicos, o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Eduardo Sasha fizeram um trabalho a parte do elenco do Santos no treinamento desta sexta-feira. No CT Rei Pelé, o técnico Jorge Sampaoli seguiu a preparação para o duelo diante do Corinthians, domingo, em Itaquera, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista.

Gustavo Henrique e Sasha sofreram lesões musculares no empate diante do Red Bull Brasil, terça-feira, em Campinas. Submetidos a exames, ambos tiveram diagnosticados edemas nas coxas. Por isso, nesta sexta, eles apenas fizeram uma atividade de recuperação física, enquanto o restante do elenco treinou no gramado.

O Santos ainda não os confirmou como desfalques, mas a tendência é que a dupla não esteja em campo no domingo. Na defesa, Gustavo Henrique deve dar lugar a Luiz Felipe. No ataque, Rodrygo é o favorito para ocupar o lugar de Sasha, mas Soteldo e Cueva também disputam a vaga.

Cueva, aliás, trabalhou normalmente nesta sexta. No dia anterior, ele ficou de fora do treino do Santos no gramado do CT Rei Pelé, por causa de um atraso no voo que o trouxe dos Estados Unidos, onde ele disputou amistosos pela seleção peruana.

Sampaoli ainda não definiu a escalação do Santos para domingo, mas ela deve ter: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Luiz Felipe (Gustavo Henrique) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Jean Mota e Rodrygo (Cueva ou Soteldo).