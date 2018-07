Em recuperação, Gustavo Henrique já corre no Santos e comemora melhora

SANTOS - Em recuperação da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito, realizada há cerca de três meses, o zagueiro do Santos Gustavo Henrique cumpriu nesta terça-feira um importante estágio no trabalho de reabilitação. Ele voltou a correr, ao realizar trotes de 10 minutos no CT Rei Pelé.

"Estou muito feliz, me senti muito bem. Claro que o joelho ainda está um pouco inchado, mas isso é o de menos, e o medo vai passando com decorrer do tempo. O Santos tem profissionais capacitados e estou muito tranquilo. Procuro fazer o melhor aqui, assim como fazia dentro de campo", disse o zagueiro.

"Agora ele inicia uma nova fase, é uma transição com esse trote dentro da fisioterapia, uma corrida leve na esteira e depois vamos para o gramado", explicou o fisioterapeuta Avelino Buongermino, que tem acompanhado a recuperação de Gustavo Henrique.

Formado na base do Santos, Gustavo Henrique tem 21 anos e vinha sendo titular do time até sofrer a grave lesão durante um treino. Ele só voltará a jogar no segundo semestre.