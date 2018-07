Em recuperação, James participa de treino com time B do Real Madrid

Em recuperação da fratura de um dos dedos do pé direito, James Rodríguez deu mais um passo no processo para voltar aos gramados ao participar nesta quarta-feira de um esvaziado treinamento com bola do Real Madrid, pois os principais jogadores do elenco estão nas suas seleções nacionais.

Com 17 jogadores convocados para partidas das seleções, James teve a companhia de Pacheco, Nacho, Arbeloa, Illarra e Jesé, além de todo o grupo do Castilla, o time B do Real Madrid, no treinamento desta quarta-feira. Eles fizeram trabalhos físicos e também um treinamento com bola no CT do clube, que foi encerrado com um jogo-treino.

Após se contundir em partida contra o Sevilla, no Santiago Bernabéu, James Rodríguez precisou passar por cirurgia e vem desfalcando o Real Madrid desde então, também não sendo convocado para os amistosos que a Colômbia fará nos próximos dias contra as seleções do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos.

Agora, porém, a sua volta ao Real Madrid está mais próxima com a participação no treinamento desta quarta-feira. O próximo compromisso do time será em 5 de abril, no Santiago Bernabéu, contra o Granada, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.