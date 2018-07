Em recuperação, Léo trabalha nas férias e mira 2016 vitorioso no Cruzeiro

"Totalmente recuperado, assim espero, estamos fazendo um trabalho intensivo, tem três meses que estou me recuperando de uma lesão no joelho direito, depois de uma cirurgia no menisco. Estou me fortalecendo bastante, me empenhando ao máximo, inclusive nesse mês de dezembro também, para que possa chegar em janeiro já 100%, treinando com o grupo e pronto para voltar ao time. Estou realinhando as fibras musculares, quero estar muito bem já na pré-temporada, então nas férias vou me preparar para isto. Espero que logo no primeiro semestre possa estar alcançando nossos objetivos e volar o Cruzeiro para o seu lugar devido, que é no topo da tabela", disse Léo em entrevista ao site oficial do clube.

No Cruzeiro desde 2010, Léo fez parte do elenco que conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014. O time, porém, não esteve nem perto de repetir o desempenho em 2015, tanto que chegou até a correr riscos de rebaixamento no torneio nacional.

Léo avalia que as mudanças no elenco provocaram a oscilação e destaca o bom rendimento no segundo turno do Brasileirão - o time teve a quinta melhor campanha - para garantir que o Cruzeiro voltará a lutar pelos títulos na próxima temporada.

"Quando se muda bastante coisa é normal de acontecer, tanto que no período do segundo semestre, ou no segundo turno do Campeonato Brasileiro, as coisas melhoraram para o nosso lado, e aconteceu do time engrenar. Acredito que o ano de 2016 será de muitas conquistas e muitas vitórias para o torcedor celeste. É o nosso pensamento e é o que planejamos para a próxima temporada", afirmou.