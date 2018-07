Marcelo e Modric voltam aos treinos com o elenco do Real Madrid

O técnico Zinedine Zidane teve duas ótimas notícias no treino do Real Madrid nesta quinta-feira. De uma só vez, contou com o reforço de dois titulares absolutos da equipe, que estavam afastados por problemas físicos: o lateral-esquerdo Marcelo e o meia Luka Modric.

Os dois jogadores se contundiram na mesma partida: a vitória por 2 a 1 sobre o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, no último dia 21. Marcelo sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral esquerdo, enquanto Modric teve uma sobrecarga no músculo adutor.

Justamente por ter sofrido um problema mais sério, a tendência é que Marcelo continue como desfalque para o confronto diante do Celta de Vigo nesta domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Modric, por sua vez, é dúvida e pode ser um importante reforço para Zidane.

Outro lesionado do Real que apareceu em campo nesta quinta foi Gareth Bale. O galês continua em recuperação de uma grave lesão no tornozelo direito, sofrida em novembro e que o obrigou a passar por cirurgia, e correu ao redor do gramado durante o treino.