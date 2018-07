Em recuperação, Muamba senta na cama e se alimenta

O comunicado, porém, informou que o jogador segue em tratamento intensivo no hospital, "onde a sua condição é grave, mas estável". Além disso, o boletim enfatizou que o meio-campista ainda precisa ser monitorado de perto pelos médicos, assim como ressaltou que o atleta "foi capaz de sentar na cama por um curto tempo, assistiu televisão e começou a comer" durante o último final de semana.

Depois de sofrer o ataque cardíaco no jogo do último dia 17, contra o Tottenham, pela Copa da Inglaterra, Muamba chegou a ficar por 78 minutos com o seu coração sem bater, mas, depois de muita luta, os médicos conseguiram ressuscitá-lo.

No último sábado, o Bolton fez a sua primeira partida após o dramático episódio ocorrido com Muamba. Em jogo válido pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe derrotou o Blackburn por 2 a 1, em casa, depois de o confronto diante do Aston Villa, no meio de semana, ter sido adiado por conta do incidente com o atleta.

E o jogo com o Blackburn foi marcado por homenagens ao jogador. Torcedores fizeram um mosaico com cartazes que formaram a inscrição "Muamba 6", além do telão do estádio ter exibido imagens dele, enquanto os seus companheiros do Bolton realizaram o aquecimento para a partida com a camisa utilizada por Muamba.