Em recuperação, Negueba treina com bola no São Paulo Contratado para esta temporada, o atacante Negueba sequer chegou a estrear pelo São Paulo depois que, ainda na pré-temporada, sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito. Aos poucos, no entanto, o jogador vai deixando este pesadelo para trás e se aproxima de finalmente entrar em campo com a camisa são-paulina pela primeira vez.