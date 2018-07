Em recuperação, Neuer fica fora da pré-temporada do Bayern na Ásia

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira que o goleiro Manuel Neuer não vai viajar com o elenco para uma excursão pela Ásia, com passagens por China e Cingapura, durante a pré-temporada, com a intenção de acelerar a recuperação da fratura no metatarso do pé esquerdo.

"Tudo está indo como planejado. Estou com a previsão de ficar apto para o primeiro jogo da temporada contra o Bayer Leverkusen. Eu vou trabalhar duro todos os dias para conseguir isso", afirmou o goleiro em referência ao duelo que abrirá o Campeonato Alemão e está marcado para 18 de agosto.

Neuer sofreu a fratura no seu pé em abril, o que o afastou da reta final da temporada 2016/2017, e estava usando muletas até o início desta semana. Além do goleiro, as outras ausências do Bayern na excursão pela Ásia serão Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Niklas Suele e Arturo Vidal, que participaram da Copa das Confederações, Serge Gnabry, que faturou o título do Campeonato Europeu Sub-21 pela seleção alemã, e o goleiro reserva Sven Ulreich, que também se recupera de lesão.

Na Ásia, o Bayern vai disputar quatro amistosos pelo International Champions Cup, competição amistosa que envolve algumas das principais equipes do futebol europeu. O time duelará com Arsenal (19 de julho, em Xangai), Milan (dia 22, em Shenzhen), Chelsea (dia 25, em Kallang, Cingapura) e Inter de Milão (dia 27, também em Kallang).

Na última quinta-feira, o Bayern entrou em campo pela primeira vez na sua pré-temporada e goleou o modesto Wolfratshausen por 4 a 1, com um dos gols sendo marcados por Thomas Müller.