Em recuperação no São Paulo, Carleto volta a correr

SÃO PAULO - Machucado desde o dia 2 de junho, Thiago Carleto deu um passo importante na sua recuperação nesta quinta-feira. Um não, diversos passos. O lateral-esquerdo pela primeira vez desde a cirurgia no joelho direito conseguiu correr nas esteiras do Reffis, o centro de recuperação do São Paulo.

De acordo com o clube, Carleto chegou a se emocionar ao realizar a atividade, supervisionado pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki. Logo no primeiro dia de corridas, o jogador ficou por 20 minutos na esteira.

"Um dia vou contar para os meus filhos e netos que passei pelo Reffis. O pessoal aqui me ajudou bastante e sempre me apoiou. Não tenho nem o que falar, porque é um sentimento de gratidão. Estou muito feliz e essa felicidade não tem tamanho", comemorou o lateral.

Carleto sofreu uma lesão ligamentar (anterior e posterior) diante do Atlético-MG, no Independência, no dia 2 de junho. A se confirmar a previsão de nove meses fora dos gramados, o lateral deve poder voltar à equipe no começo de março.