Em recuperação no São Paulo, Fabrício corre no campo

SÃO PAULO - Contratado pelo São Paulo para esta temporada, o volante Fabrício ficou apenas 22 minutos em campo em 2012. Depois de se recuperar de uma tendinite no tornozelo esquerdo, o jogador começou como titular diante do Bragantino, mas logo no primeiro tempo sentiu outra lesão, desta vez na panturrilha direita. Desde então foram quase 30 dias de novo afastamento, mas nesta terça-feira ele avançou na recuperação.

Pela manhã, Fabrício participou de uma atividade física leve no CT da Barra Funda. Acompanhado do fisioterapeuta Ricardo Sasaki, e em alguns momentos do goleiro Rogério Ceni, que também se recupera de lesão, o volante deu voltas em torno do gramado.

Apesar da boa notícia, o prazo para o retorno do jogador aos gramados ainda é incerto. Ele seguirá sendo avaliado pelo departamento médico da equipe nos próximos treinamentos e, caso não sinta nenhuma dor, será liberado para participar dos trabalhos físicos.

Fabrício foi contratado junto ao Cruzeiro para ser titular da equipe, tanto que recebeu a camisa 8. Sem ele e Wellington, que sofreu grave contusão e só deve voltar ao futebol em outubro, o técnico Emerson Leão tem escalado Denilson e Casemiro.