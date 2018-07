Em recuperação, Ricardo Gomes promete volta ao Vasco

RIO - O técnico Ricardo Gomes concedeu nesta sexta-feira a primeira entrevista após o acidente vascular cerebral (AVC), sofrido em 28 de agosto, que o afastou do futebol. Ao Jornal Nacional, da TV Globo, ele agradeceu o carinho da torcida doVasco e garantiu que vai voltar ao comando do time.

"Vou voltar! Pode ser daqui a um mês, em agosto, em dezembro, não importa. O que quero mesmo é me recuperar 100%", disse Ricardo Gomes, que mostrou ainda ter uma certa dificuldade na fala e alguma limitação no lado direito do corpo.

As imagens da matéria mostraram Ricardo Gomes fazendo trabalho de recuperação e bem humorado. "Serei eternamente grato ao Vasco, à torcida, a todo mundo do clube", afirmou o treinador de 47 anos.

O treinador, sem contrato desde o dia 31 de dezembro, optou por só renovar com o Vasco quando estiver completamente recuperado. Mas ele conversa frequentemente com o amigo e auxiliar Cristóvão Borges, que assumiu o comando interino do time carioca desde o AVC.

Apesar das conversas, Ricardo Gomes garantiu que a palavra final é sempre do amigo. "Ele (Cristóvão) é que está no dia a dia do clube. Quem está de fora, só pode dar palpite", revelou o treinador.

Ele também foi solidário às vaias sofridas por Cristóvão Borges após a derrota para o Nacional, na última quarta-feira, na estreia vascaína na Libertadores. "Isso já aconteceu comigo no Vasco. Faz parte, é normal", disse Ricardo Gomes.