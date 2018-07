Em recuperação, Rodrigo Caio trabalha em 2 períodos no São Paulo

O zagueiro Rodrigo Caio, do São Paulo, tem trabalhado em dois períodos nesta pausa da Copa do Mundo para se recuperar de uma lesão no dorso do pé esquerdo. O jogador segue a programação do departamento médico após passar por cirurgia para corrigir uma instabilidade no ligamento e garante que voltará bem aos gramados.

"São dois períodos bastantes intensos. De manhã, faço fortalecimento, trabalho panturrilha e membros inferiores. No final, um pouco de corrida para eu me soltar, e me sentir melhor. De tarde faço um trabalho na piscina, e exercícios que ainda não posso fazer no campo. Tenho certeza que vou voltar muito bem", disse o zagueiro à SPFCtv.

Rodrigo Caio tem tido a companhia de Lyanco nesse processo de recuperação. O ex-são-paulino e que atualmente defende o Torino, da Itália, usa a estrutura do clube para tratar uma grave lesão no tornozelo. Rodrigo Caio, por sua vez, está longe dos gramados desde a partida contra o Ceará, no final de abril, quando lesionou o pé e precisou passar por cirurgia posteriormente.

TREINO

Sem Rodrigo Caio, o São Paulo fez um treino tático e técnico no CT da Barra Funda nesta terça-feira. O técnico Diego Aguirre comandou um trabalho em que a prioridade foi aumentar o repertório ofensivo do time, que segue passando por ajustes.

O treinador uruguaio dividiu o grupo em dois times, que duelaram entre um ataque e outro para balançar as redes. As equipes tinham liberdade para avançar, pelo meio ou pelas pontas, e deram trabalho aos goleiros Sidão, Jean, Lucas Perri e Lucas Paes. A efetividade nas trocas de passes foi muito cobrada por Aguirre e seus auxiliares.

Já o meia Cueva, que retornou ao clube na última segunda-feira após disputar a Copa do Mundo com a seleção do Peru, seguiu a programação da comissão técnica e fez um treino aeróbico com a preparação física.

Antes de voltar aos compromissos oficiais após o Mundial da Rússia, o time paulista fará outros dois jogos-treino. Encara o São Bento nesta quarta-feira, e o São Caetano na quinta. As duas atividades serão no Morumbi. O primeiro jogo do São Paulo na retomada das competições será diante do Flamengo, dia 18, às 21h45, no estádio do Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.