Em recuperação, Valdivia volta a treinar com bola no Palmeiras

O meia Valdivia fez nesta segunda-feira o primeiro treino com bola na Academia de Futebol do Palmeiras. O jogador se recupera de uma lesão na coxa direita, deve voltar aos treinos normais até o fim desta semana e a expectativa é de que volte a atuar na semana que vem, contra o Flamengo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

O chileno sentiu a lesão ainda no primeiro tempo do clássico com o São Paulo, no dia 17. Ele foi substituído por Felipe Menezes e desde então, pouco foi a campo nos treinos do time. Nesta segunda-feira o meia deu corridas leves pelo campo e, junto com o preparador físico Marco Aurélio Schiavo, conduziu a bola e deu chutes ao gol. Valdivia foi a campo já no fim de treino e fez trabalhos separado dos demais jogadores.

Nesta segunda-feira o Palmeiras teve ainda o retorno do goleiro Fernando Prass aos treinos com bola. O jogador não atua desde maio, quando fraturou o cotovelo direito e precisou passar por uma cirurgia. A expectativa de retorno dele é também para a próxima semana.

Além da Valdivia e Prass, o Palmeiras tem outros quatro jogadores afastados por lesão: o lateral-direito Wendel, os volantes Wesley e Bruninho, os zagueiros Lúcio e Wellington, além do meia argentino Allione.