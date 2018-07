Em recuperação, Victor e Robinho correm no gramado em treino do Atlético-MG

Um dia depois de vencer o Joinville por 2 a 0, no Independência, pela Copa da Primeira Liga, o Atlético-MG se reapresentou nesta sexta-feira e treinou na Cidade do Galo. Foi a primeira atividade do elenco sem Lucas Pratto, confirmado como novo reforço do São Paulo.

Apesar da ausência do jogador, o treino também trouxe boas notícias para o clube alvinegro. Em recuperação de lesões, o goleiro Victor e o atacante Robinho não trabalharam ao lado dos colegas, mas ao menos apareceram no gramado e correram pelo campo.

Victor ainda não atuou em 2017 e se recupera de uma cirurgia no ombro à qual foi submetido após se lesionar em jogo festivo no fim do ano passado. Já Robinho se recupera de uma pequena fratura em uma vértebra da coluna sofrida no amistoso da seleção brasileira diante da Colômbia, no último dia 25.

Nesta sexta, os atletas que enfrentaram o Joinville fizeram um trabalho de regeneração, enquanto o restante do elenco foi a campo para um treino técnico e tático. A equipe volta a campo no domingo, quando recebe o Uberlândia no Independência.