Em recuperação, zagueiro holandês Van Dijk descarta jogar Eurocopa

Considerado o melhor zagueiro do mundo antes de se lesionar, o holandês Virgil van Dijk descartou nesta quarta-feira participar da Eurocopa, no próximo mês. O defensor do Liverpool quer aproveitar as férias justamente para se recuperar do problema físico que o tirou quase da temporada inteira na Europa.

"Sinto que, fisicamente, a decisão certa a tomar é não ir para a Euro e focar na última fase da minha reabilitação durante as férias. Acho que esta é uma meta realista. Obviamente, que fico triste em perder a Euro, mas as coisas são como são e eu tenho que aceitar isso", declarou o zagueiro.

Van Dijk sofreu uma grave lesão no joelho direito em outubro, ao levar forte entrada do goleiro Jordan Pickford, do Everton, em partida do Campeonato Inglês. Desde então, se tornou desfalque importante do Liverpool, que precisou até improvisar dois volantes ao mesmo tempo na zaga.

O zagueiro holandês disse que pretende se recuperar o mais rápido possível para voltar a ajudar o clube inglês e também a seleção holandesa. Quanto ao time nacional, seu foco está em retornar nas Eliminatórias, de olho na classificação para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

"Estou bastante maduro e agora sei o que essa é uma boa decisão. E acho que esta decisão foi definitivamente a certa, para dar ao meu corpo e ao meu joelho um pouco mais de tempo para a recuperação. Assim, poderei ter uma longa sequência direita de 18 meses de trabalho, com o clube e a seleção, porque queremos ir para a Copa, e ela só começará em setembro do próximo ano", projetou.

Sem a Eurocopa, Van Dijk acredita que já poderá voltar a treinar com os demais companheiros na pré-temporada do Liverpool, em julho. A próxima edição do Campeonato Inglês começará no dia 14 de agosto.