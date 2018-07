Em rede social, Pelé tranquiliza público e garante melhora

Se o público recebeu poucas informações durante o período de internação de Pelé, o twitter oficial do ex-jogador tratou de amenizar a angústia de fãs e seguidores. Na rede social, Pelé agradeceu o apoio de todos e disse que estava bem. O rei do futebol foi transferido de quarto para continuar o tratamento em paz e espera começar o ano renovado com muitas viagens internacionais planejadas.

As postagens na rede social confirmam a informação do Estado sobre a necessidade de privacidade do craque, que se recupera de uma infecção urinária. De acordo com o assessor de imprensa do Rei, José Fornos, a mudança garante tranquilidade para recuperação do ex-jogador. "Ele estava recebendo muitas visitas e isso não permitia que ele repousasse bem", disse Fornos. Segundo ele, a família decidiu, com os médicos, que seria melhor ele ficar em um quarto "mais privativo". O assessor ainda reiterou que "tudo segue normal" em relação ao quadro clínico.

Segundo último boletim médico emitido pelo hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé apresentou na noite desta quinta-feira uma melhora em relação ao seu quadro clínico. De acordo com as notícias emitidas pelos médicos, o único tratamento que o ex-jogador faz no momento é o de suporte renal, sem necessidade de outras terapias de suporte.

Pelé foi internado há 11 dias após um procedimento cirúrgico de retirada de cálculos renais. O Rei do Futebol havia sentido dores na região do estômago e, inclusive, cancelou uma sessão de autógrafos que seria promovida no Museu Pelé, em Santos, no último dia 12. De ambulância, o ex-jogador foi a São Paulo, deu entrada no hospital e teve o problema identificado.

O ex-jogador completou 74 anos em outubro e vem lidando com problemas na locomoção. Ele se recupera de problemas no quadril e no fêmur e vem precisando do apoio de uma bengala para se locomover. Sua filha, Flávia, coordena a fisioterapia do ex-jogador de sua clínica. Na última quarta-feira, o milésimo gol de Pelé completou 45 anos.