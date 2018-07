Em reedição de final, Del Bosque teme 'real Itália' e pede cautela à Espanha

"Acho que aquele jogo estava condicionado por muitos fatores e o principal deles era que a Itália estava cansada. Eles não eram a real Itália, a Itália que eles são agora. Eu acho que eles estão muito melhores. Eles estavam realmente cansados naquela final e nós tiramos vantagem disso", comentou.

Em 2012, na final disputada em Kiev, na Ucrânia, a Espanha impôs o conhecido estilo de jogo de troca de passes e massacrou a Itália por 4 a 0, garantindo o bicampeonato europeu, que ainda contou com o título da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, entre as duas conquistas.

Del Bosque acredita que a Espanha deva tomar cuidado com a proposta de jogo da Itália, bem definida na organização tática e em busca dos gols nas poucas chances que cria durante a partida.

"Eles têm uma maneira especial de jogar, muito efetiva. Nós temos de tomar cuidado com isso, temos de nos preocupar com a organização italiana. Não há muitas diferenças entre os dois times, vamos ver no campo quem se sai melhor", acrescentou.

A partida de segunda será a quarta entre Espanha e Itália nas últimas três edições da Eurocopa e a sexta na história do torneio, um recorde. A seleção espanhola leva a melhor no retrospecto recente e detém um tabu de ter perdido pela última vez para os italianos em uma partida de competição há 22 anos: foi derrotada na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.