Em reedição de jogo da Copa, França anuncia amistoso contra o Uruguai em novembro

A Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) anunciou nesta segunda-feira um amistoso da seleção da França contra o Uruguai para o próximo dia 20 de novembro, no Stade de France, nos arredores de Paris, em uma reedição da partida disputada entre os dois países pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia - vitória francesa por 2 a 0, na cidade de Nizhny Novgorod.

A partida encerrará um ano que já é de muito sucesso para a França. Depois de passar pelos uruguaios, os franceses derrotaram a Bélgica na semifinal, por 1 a 0, e conquistou o seu segundo título mundial na história ao bater a Croácia por 4 a 2 na final disputada no estádio Luzhniki, em Moscou, no dia 15 de julho.

Agora em setembro, a França fará as suas duas primeiras partidas após a conquista da Copa do Mundo. Pela Liga das Nações, um novo torneio de seleções criado pela Uefa, nesta quinta-feira enfrentará a Alemanha, no Allianz Arena, em Munique, e no domingo receberá a Holanda, no Stade de France. Em outubro, fará um amistoso contra a Islândia no dia 11, em Guingamp, e terá a volta contra os alemães, também no Stade de France, cinco dias depois.

O amistoso contra o Uruguai será jogado quatro dias depois da partida final pela fase de classificação da Liga das Nações contra a Holanda, em Roterdã. O jogo contra os uruguaios será o 10.º na história dos dois países. Os franceses estão atrás no retrospecto com duas vitórias, três derrotas e quatro empates.