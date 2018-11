Em reencontro após a Copa do Mundo, França volta a bater o Uruguai

No reencontro entre França e Uruguai, nova vitória dos atuais campeões mundiais. Nesta terça-feira, os franceses superaram os rivais sul-americanos por 1 a 0, no Stade de France, em Saint-Denis. O centroavante Giroud marcou de pênalti o gol que garantiu o triunfo francês no começo da etapa final.

O jogo foi o primeiro entre as seleções depois da Copa do Mundo da Rússia, em que a França deixou o Uruguai pelo caminho nas quartas de final até chegar à conquista do torneio. Antes do duelo, apesar de se tratar de um amistoso, havia um certo sentimento de vingança por parte dos uruguaios, que perderam o confronto na Rússia por 2 a 0.

O jogo careceu de lances relevantes, especialmente no primeiro tempo. Na etapa final, Bruno Mendez colocou a mão na bola dentro da área. Giroud bateu a penalidade com tranquilidade e marcou para os franceses, que foram pouco ameaçados e tiveram algumas outras chances de ampliar o marcador no final do jogo.

A notícia ruim para a França foi a lesão de Mbappé. O atacante do Paris Saint-Germain caiu sobre o próprio ombro em lance em que tentou driblar o goleiro Campaña e teve de ser substituído ainda no primeiro tempo. A joia francesa ainda fará exames para precisar a gravidade da lesão.

Além da preocupação com Mbappé, o PSG também monitora a condição física de Neymar. O craque brasileiro jogou apenas seis minutos no amistoso contra Camarões, também nesta terça-feira, na Inglaterra, e deixou o gramado após sentir uma fisgada no músculo adutor da coxa direita.

Este foi o último compromisso de ambas as seleções no ano. Em 2019, o Uruguai começa as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e disputa a Copa América no Brasil. Já a França, eliminada da Liga das Nações, começa a caminhada nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

OUTROS JOGOS

Outro gigante europeu que se deu bem em um amistoso nesta terça-feira foi a Itália, que derrotou os Estados Unidos com um gol no último lance da partida. Matteo Politano, atacante da Inter de Milão, balançou as redes nos momentos finais, e garantiu o triunfo aos italianos na Luminus Arena, em Genk, na Bélgica. As duas equipes também encerraram seus compromissos nesta temporada.

Em outros amistosos do dia encerrados há pouco tiveram os seguintes resultados: China 1 x 0 Palestina, Emirados Árabes Unidos 2 x 0 Iêmen, Nigéria 0 x 0 Uganda, Irã 1 x 1 Venezuela, Iraque 0 x 0 Bolívia, Jordânia 1 x 1 Arábia Saudita, África do Sul 1 x 1 Paraguai, Tunísia 0 x 1 Marrocos, Turquia 0 x 0 Ucrânia e Albânia 1 x 0 País de Gales.