Em reencontro com Daniel Alves, Juventus bate PSG em amistoso

No primeiro reencontro de Daniel Alves com a Juventus, o time italiano não aliviou e venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, em amistoso disputado em Miami, nos Estados Unidos. O confronto fez parte das atividades de pré-temporada dos dois clubes europeus.

Gonzalo Higuaín e Claudio Marchisio comandaram a vitória do time italiano. Marchisio marcou duas vezes, uma delas de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo. Gonçalo Guedes e Javier Pastore marcaram os gols da equipe francesa, reforçada no amistoso por Daniel Alves, que entrou em campo somente no segundo tempo.

Por ser amistoso, cada time fez diversas mudanças no intervalo do jogo. O PSG trocou todos os seus jogadores de linha. A Juventus mudou até o goleiro. Entre os brasileiros em campo, Marquinhos, Lucas Moura, Thiago Motta (naturalizado italiano) estiveram em campo pelo time de Paris. A equipe italiana teve Alex Sandro.

O amistoso foi válido pela International Champions Cup, um torneio de pré-temporada entre os maiores clubes europeus em três países - Estados Unidos, China e Cingapura. No domingo, a Juventus volta a campo para enfrentar a Roma. O PSG encerrou sua participação na competição com a derrota desta quarta.